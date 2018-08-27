Следствие пытается выяснить обстоятельства внезапной смерти пожилой пары из Великобритании в пятизвездочном отеле в египетском курортном городе Хургада.
Подозрительная смерть в Хургаде
Подозрительная смерть в Хургаде
Представители туроператора Thomas Cook заявили, что обстоятельства смерти 69-летнего Джона и 63-летней Сьюзан Купер в этом отеле остаются «невыясненными». Отмечается, что погибшая супружеская пара работала в отделении Thomas Cook в британском Бёрнли.
При этом дочь погибших Келли Ормерод утверждает, что её родители никогда не жаловались на здоровье.
"После возвращения в номер что-то произошло, в результате чего они скончались. Может, они чем-то надышались и отравились, я не знаю. Мое мнение субъективно, но что-то произошло в номере, что убило моих родителей", - говорит Келли Ормерод.
По словам дочери погибших, они прекрасно себя чувствовали накануне вечером. Утром им стало очень плохо, и позднее они скончались.
Согласно заявлению египетского Министерства туризма, мужчина скончался от внезапного сердечного приступа, а его жена от "сосудистой и дыхательной недостаточности".
Туроператор Thomas Cook отправил в отель своих экспертов для взятия проб с кондиционера, а также воды и еды.
Спустя три дня после инцидента туроператор принял решение эвакуировать из отеля всех своих клиентов. В компании назвали это «мерой предосторожности, связанной с тем, что появилась информация о возросшем числе заболеваний постояльцев отеля».