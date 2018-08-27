Три муниципалитета в Приморье ввели режим ЧС после обрушившихся дождей, вызвавших значительный подъём уровня воды в реках региона. В Уссурийске под воду ушли более 100 дворовых территорий, около 20 человек эвакуированы в пункты временного размещения. Местные власти обратились в правительство РФ с просьбой поддержать проект строительства новой дамбы и реконструкции гидросооружений. Городская администрация продолжает регистрацию пострадавших от паводка.
Наводнение в Приморье
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Наводнение в Приморье
"У меня частный дом, всё утонуло вместе с огородом. Нет ни мебели, ничего нет, всё ушло. В самом доме находится около метра воды", - говорит местная жительница.
Приморье ежегодно страдает от наводнений. В прошлом году непогода оставила без электричества около 11 тысяч человек. Несмотря на местную госпрограмму по защите населения от чрезвычайных ситуаций, которая разработана до 2020 года, властям, судя по всему, не удалось предотвратить очередное стихийное бедствие.