Наводнение в Приморье

Три муниципалитета в Приморье ввели режим ЧС после обрушившихся дождей, вызвавших значительный подъём уровня воды в реках региона. В Уссурийске под воду ушли более 100 дворовых территорий, около 20 человек эвакуированы в пункты временного размещения. Местные власти обратились в правительство РФ с просьбой поддержать проект строительства новой дамбы и реконструкции гидросооружений. Городская администрация продолжает регистрацию пострадавших от паводка.