Правосудие по-турецки

Сотни сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе были отозваны в Анкару после попытки военного переворота в Турции в 2016-м. По возвращении многих арестовали. Среди задержанных оказался эксперт Североатлантического альянса Джафар Топкайя.

Он провел более полутора лет в тюрьме, затем ему удалось бежать в Европу:

"Мои коллеги говорили, что это заговор, что меня хотят заманить в ловушку. Я допускал, что это могло оказаться правдой, но я был невиновен, мне нечего было бояться, и к тому же, я – офицер и обязан выполнять приказ".

Джафар вспоминает обстоятельства ареста антитеррористическим отделом турецкой полиции:

"Меня отвели в спортзал, который был переоборудован в следственный изолятор. Возможно, вы видели фотографии с сотнями голых офицеров, лежащих на полу. Меня доставили туда. Там уже находились более 100 человек. Это было 13 октября. Кого там только ни было: должностные лица высокого ранга, журналисты, политики, чиновники и сотрудники, занимающие невысокие должности. Все они, как и я, получили приказ вернуться в Анкару, где их арестовали".

Джафар до сих пор не может забыть пережитое:

"Полиция с нами жестоко обращалась, они угрожали, кричали, обзывали нас разными словами, к людям применяли пытки. Повсюду валялись окровавленные бинты: в углу, под стульями. Матрасы, на которых мы спали, были все в крови".

Джафар Топкайя провел в изоляторе долгих 12 дней, затем его перевели в тюрьму Синджан, откуда он с большим трудом смог связаться с семьей:

"В соседней камере находились три члена группировки "Исламское государство". Мы могли с ними переговариваться через стену. Одного из них звали Бенжамин. Он был турецкого происхождения, но его семья жила в Германии. Он сказал, что ему разрешали общаться с близкими, я же не мог связаться со своим родственникам в Брюсселе. Только через 2 месяца удалось послать письмо своей жене".

В Турции в июле 2016 около 290 человек были убиты и сотни ранены при попытке военного переворота. Позднее были закрыты 170 СМИ, около 150 журналистов находятся в тюрьме. 130 госслужащих уволены.. Турецкие власти объявили вне закона более полутора тысяч общественных ассоциаций и фондов, а также запретили большинство массовых акций.