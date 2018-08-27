ФРГ: убийство и мигранты

После убийства гражданина ФРГ в Хемнице власти Германии опасаются актов насилия против иностранцев и мигрантов. В воскресенье в этом городе прошли спонтанные митинги. Первый был организован ультраправой партией "Альтернатива для Германии" прямо на место драки, второй инициировали футбольные фанаты клуба "Kaotic Chemnitz", который власти квалифицируют как правоэкстремистскую организацию. Антимигрантские протесты позже переросли в столкновения с полицией.