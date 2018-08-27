После убийства гражданина ФРГ в Хемнице власти Германии опасаются актов насилия против иностранцев и мигрантов. В воскресенье в этом городе прошли спонтанные митинги. Первый был организован ультраправой партией "Альтернатива для Германии" прямо на место драки, второй инициировали футбольные фанаты клуба "Kaotic Chemnitz", который власти квалифицируют как правоэкстремистскую организацию. Антимигрантские протесты позже переросли в столкновения с полицией.
ФРГ: убийство и мигранты
ФРГ: убийство и мигранты
Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии
"То, что мы увидели вчера в Хемнице, и то, что попало в объективы камер видеонаблюдения, не имеет места в конституционном государстве. Мы не потерпим таких столкновений, охоту на людей с разной внешностью, различного происхождения, или попытки распространить ненависть на улицах"
По сообщениям местной полиции, 35-летний немец погиб в драке, в которой принимали участие около десяти человек разных национальностей.
Сотрудники правопорядка задержали двух мужчин, которые попытались скрыться с места происшествия. Ими оказались 22 и 23-летние выходцы из Ирака и Сирии. Изначально появилась версия о том, что убитый заступился за женщину, которая подвергалась сексуальным домогательствам со стороны мигрантов. Однако полиция в настоящий момент не подтвердила эти данные.