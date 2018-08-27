Германия не потерпит самосуд. Так отреагировал пресс-секретарь Ангелы Меркель на демонстрации радикалов, вызванных убийством 35-летнего гражданина ФРГ в городе Хемниц, в смерти которого обвиняют мигрантов. Мужчина погиб в драке, в которой принимали участие около десяти человек разных национальностей. Полиция сообщила о задержании 21 и 22-летних выходцев из Ирака и Сирии.
"Германия не потерпит самосуд"
"Германия не потерпит самосуд"
Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства Германии
"Мы не допустим разгромы и охоту на людей, которые выглядят иначе, людей разных национальностей, мы не допустим попытки распространять ненависть на улицах. Этого не будет в наших городах и я могу сказать от лица правительства, что мы осуждаем это самым жёстким образом"
Ранее спонтанные митинги были организованы ультраправой партией "Альтернатива для Германии" и футбольными фанатами клуба "Kaotic Chemnitz", который власти квалифицируют как правоэкстремистскую организацию. Параллельно под лозунгами "Нет места для нацистов" прошла контрдемонстрация.
В результате столкновений сообщается о нескольких пострадавших, среди них 18-летний афганец и 15-летняя немка.