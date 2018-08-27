Германия не потерпит самосуд. Так отреагировал пресс-секретарь Ангелы Меркель на демонстрации радикалов, вызванных убийством 35-летнего гражданина ФРГ в городе Хемниц, в смерти которого обвиняют мигрантов. Мужчина погиб в драке, в которой принимали участие около десяти человек разных национальностей. Полиция сообщила о задержании 21 и 22-летних выходцев из Ирака и Сирии.