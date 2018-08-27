Мигранты сбежали к крокодилам

Австралийские спасатели ищут пропавших в кишащих крокодилами мангровых лесах мигрантов. Поиски ведутся в национальном парке Дейнтри, штат Квинсленд. Порядка 20-30 нелегалов спрятались в манграх, игнорируя предупреждения властей о возможном нападении крокодилов. Из найденной спасателями полузатопленной рыбацкой лодки вытекал бензин. Предположительно, после крушение мигранты убежали в лес.

Стивен Чобо, министр оборонной промышленности Австралии

"Я настроен решительно: если мы поймаем этих людей, а над этим работают лучшие специалисты, нам следует депортировать их куда-нибудь в Науру (прим. - карликовое государство на одноимённом карликовом острове в западной части Тихого океана). Надо сделать всё необходимое, чтобы отправить этих людей на какой-нибудь остров, если нам позволят это различные соглашения. Они не должны оставаться в Австралии"

Полиции удалось задержать несколько нелегалов. По разным данным, они прибыли из Индонезии и Вьетнама. СМИ сообщают, что это первая попытка нелегального пересечения границы за последние четыре года. В то же самое время погранслужба Австралии заявила, что приоритетом остаётся безопасность пропавших людей.