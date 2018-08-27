Понтифик отправил юных гомосексуалов к врачу

"Я посоветовал бы родителям молиться, не осуждать, вести диалог, стараться понять своего ребенка, дать возможность сыну или дочери высказаться. Если гомосексуальность проявляется в раннем детстве, то можно обратиться к психотерапевту", - так папа римский Франциск ответил на вопрос журналиста о том, как вести себя родителям гомосексуалов. Этим заявлением понтифик вызвал волну критики со стороны представителей ЛГБТ-сообщества.

"Другое дело, если гомосексуальность проявляется после 20 лет. Я никогда не скажу, что молчание – это выход из ситуации. Игнорировать сына или дочь в такой ситуации – это ошибка. Лучше сказать: "Ты мой сын, ты моя дочь. Я твой отец (или я твоя мать). Давай сядем и поговорим", - добавил понтифик.

В пресс-службе Святого престола прокомментировали слова Франциска: "Когда Папа заговорил о психиатрии, он привел пример того, что в такой ситуации могут сделать родители. Он не имел в виду, что это какое-то психическое заболевание. Папа хотел сказать, что это может быть связано с психологией".

Полемика разгорелась на фоне сексуальных скандалов, в которых оказались замешаны католические священники. В Австралии сейчас идет подготовка к судебному разбирательству по делу кардинала Джорджа Пелла, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Кроме того, несколько недель назад Большая коллегия присяжных американского штата Пенсильвания опубликовала доклад о многочисленных случаях надругательств со стороны служителей церкви в отношении детей. В документе приводятся доказательства более 1000 случаев насилия над несовершеннолетними начиная с 50-х годов прошлого века.