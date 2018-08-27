Папа Франциск: "Судите сами!"

Папа Римский Франциск отказался отвечать на обвинения в попытке помешать развитию скандала вокруг кардинала США Теодора Маккэррика. Бывший Апостольский нунций Карло Мария Вигано заявил, что понтифик и высшие прелаты некоторое время игнорировали жалобы на гомосексуальную активность Маккэрика.

Папа Франциск предложил журналистам самим оценивать содержимое письма бывшего нунция: «Прочтите документ внимательно и судите сами. Я не скажу об этом ни слова».

Карло Мария Вигано был Апостольским нунцием в США с 2011 до 2016 г. В своём 11-страничном обращении он пишет, что ещё в 2013 лично рассказывал Папе Франциску о ситуации с кардиналом Теодором Маккэрриком, который лишь несколько недель назад был отстранён от служения, а затем ушёл в отставку из-за обвинений в сексуальном насилии в отношении мальчиков. Ватикан признал эти жалобы обоснованными.

Вигано призвал Папу подать пример кардиналам и епископам, которые скрывали обвинения в адрес Маккаэика, и вместе с ними уйти в отставку. Бывший нунций настаивает на необходимости прекратить практику замалчивания таких скандалов и отмечает, что подобное поведение прелатов, безнаказанность преступников и нарушителей вредят верующим.

Тем временем в Австралии идет подготовка к судебному разбирательству по делу кардинала Джорджа Пелла: его обвиняют в сексуальных домогательствах. Отмечается, что этот процесс может привести к распространению на всю страну закона, принятого в Канберре: в столичном регионе священнослужителям грозит уголовное наказание за сохранение тайны исповеди, если верующий признался им в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.