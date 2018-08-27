На параплане в костюме трансформера
В боливийском городе Ирупана состолялось необычное соревнование парапланеристов. Более 50 участников из пяти стран состязались с различных номинациях, в том числе в костюмированном полёте.
По правилам соревнований, парапланеристы спускались с 2 км. до посадочной зоны на высоте 1740 м. Один из спортсменов Алекс Чок рассказывал, что высокогорные условия Анд добавляли остроты: ведь в разреженном воздухе с сильными порывами ветра параплан может лететь гораздо быстрее.