Массовая свадьба в Южной Корее

4 тысячи южнокорейских и иностранных пар поженились или подтвердили брачные клятвы во время массовой свадебной церемонии в "Церкви объединения" в городе Капхён провинции Кёнгидо.

В ходе массовой свадьбы посредством интернет-трансляции заочно связали себя узами брака еще около 20 тысяч граждан 49 стран, в том числе России.

Все новобрачные - последователи "Церкви объединения", основанной в 1954 году отцом Мун Сон Мёном. Церемонию вела вдова скончавшегося в 2012 году в возрасте 92 лет основателя Муна - Хан Хак Ча.

Себя самого и свою жену Мун Сон Мён объявил "истинными родителями" нового человечества, а целью своего движения - "объединение всех религий" и "рождение новой расы людей" путем заключения межрасовых браков.

На это направлены церемонии массовых свадеб, первую из которых Мун организовал на рубеже 1960-х годов. Обычно супругов подбирают их духовные гуру, и нередки случаи, когда к свадьбе молодожены оказываются едва знакомы или же вовсе не могут общаться друг с другом из-за языкового барьера.

По разным оценкам, в мире насчитывается до 7 млн ее последователей, которых называют "мунитами".