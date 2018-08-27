Укрощая ветер

Испанец Орасио Льоренс победил в воскресенье на чемпионате мира по парапланеризму Acro World Tour. Соревнование прошло в Швейцарии и собрало около 29 000 зрителей.

Свой первый полет на параплане Орасио Льоренс совершил в 14 лет. Четыре года позже он принял участие в первом соревновании. В 2012 году он побил мировой рекорд, совершив 568 оборотов после прыжка с вертолета на высоте более 6 километров.

На счету спортсмена в общей сложности пять побед в мировых состязаниях, а в 2016 он стал первым человеком, пролетевшим на параплане сквозь северное сияние.