Тверской суд Москвы санкционировал арест политика Алексея Навального по административному делу об организации протестов 28 января. По решению судьи Алексея Стеклиева, он должен провести за решёткой 30 суток. Навальный был задержан в субботу у подъезда собственного дома. Политик жаловался на многочисленные нарушения при задержании, из-за травмы руки ему вызывали в отдел полиции «скорую». После медосмотра в ожидании суда его вернули в ОВД.
Навального арестовали до конца сентября
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Навального арестовали до конца сентября
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Защитник Алексея Навального Александр Помазуев отмечает: «Всё это делалось наспех: скорей схватить, куда-то упечь, потому что никаких законных оснований для того, чтобы по делу уже больше чем полугодовой давности удерживать в ОВД до суда, нет».
В ходе акций под названием "Забастовка избирателей" 28 января по всей России были задержаны около 300 человек, в том числе Алексей Навальный. Повторное задержание и арест политика его соратники называют попыткой сорвать запланированное на Единый день голосования 9 сентября шествие против пенсионной реформы.