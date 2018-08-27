Навального арестовали до конца сентября

Тверской суд Москвы санкционировал арест политика Алексея Навального по административному делу об организации протестов 28 января. По решению судьи Алексея Стеклиева, он должен провести за решёткой 30 суток. Навальный был задержан в субботу у подъезда собственного дома. Политик жаловался на многочисленные нарушения при задержании, из-за травмы руки ему вызывали в отдел полиции «скорую». После медосмотра в ожидании суда его вернули в ОВД.