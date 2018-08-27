На фоне обсуждения ситуации с рохинджа суд в Мьянме отложил оглашение приговора корреспондентам агентства Reuters. Журналистов обвиняют в неправомерном сборе документов о силовых структурах.
Мьянма: приговор журналистам отложен из-за рохинджа?
Мьянма: приговор журналистам отложен из-за рохинджа?
Это дело вызвало большой резонанс, в суд Янгона сегодня пришли многочисленные корреспонденты и представители зарубежных миссий. Собравшимся объявили, что судья заболел и заседание откладывается на неделю.
Адвокат Тан Зо Аунг допускает, что это может быть связано с обвинениями в адрес властей Мьянмы в геноциде рохинджа: «Мы полагаем, что перенос связан с заседанием Совбеза ООН, которое намечено на вечер вторника. Там будут обсуждать Мьянму. Я думаю, это повлияло на суд».
Корреспонденты Reuters Ко Ва Лон и Ко Кия Со Оо с декабря находятся под арестом. По статье о сборе секретных данных им грозит до 14 лет лишения свободы. Журналисты обвинения отвергают и говорят о провокации спецслужб.