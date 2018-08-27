Протесты в Молдавии

В Кишинёве в воскресенье одновременно прошли две массовые оппозиционные манифестации. По данным МВД Молдавии, в митинге, организованном правыми партиями "Действие и солидарность", "Платформа Достоинство и Правда" и ЛДПМ, приняли участие более 5 тысяч человек. На акцию протеста левых сил, представленных партией "Шор", вышло примерно такое же количество демонстрантов. Митингующие от правых потребовали отставки премьера Павла Филипа, аннулирования закона о налоговой амнистии и прекращения политического преследования оппозиции.

"Нынешние власти пытаются убедить европейцев, американцев и других партнеров в том, что они принесли спокойствие и стабильность в страну, - говорит сторонник правых Октавиан Цыку. - Да, мир есть, но это - кладбищенская тишина. Люди умирают, люди уходят, люди живут во тьме и в страхе. Люди не рожают детей, потому что их нет. Вот истинное лицо этого режима, которому мы должны сказать - "прощай".

Сторонники левых обвинили правых в том, что они компрометируют курс на интеграцию в ЕС. Президент Молдавии Игорь Додон осудил действия проевропейской оппозиции, и выразил опасение возможной эскалацией насилия.

"Чаша нашего терпения переполнилась, мы требуем справедливости, мы хотим жить здесь хорошо, быть обеспеченными рабочими местами. Мы хотим жить так же хорошо, как люди в Европе. Мы не хотим уезжать в поисках работы в Европу, мы хотим жить и работать здесь", - говорит эта женщина.

В понедельник Молдавия отмечает День независимости. Накануне около сотни правых демонстрантов разбили на центральной площади Кишинева палаточный лагерь. Утром манифестанты были эвакуированы полицией.