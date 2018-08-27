Мадейрская вышивка: старинное ремесло в наши дни

Ана Луиза и Мария Ана подружились в детстве, тогда же они начали осваивать старинное искусство вышивки, как их матери и бабушки.

Знаете ли вы, что здесь, в деревнях Мадейры, мастерицы создают великолепную вышивку , секреты которой передаются из поколения в поколение? Женщины с гордостью говорят, что их изделия ничем не отличаются от изготовленных 150 лет назад.

Мария Ана Абру, вышивальщица: "Я начала вышивать в детстве. Когда я училась в школе, на каникулах я делала свои первые стежки. В 8-10 лет я уже уверенно вышивала простыми швами, а к окончанию школы я освоила все стежки. Я садилась рядом с мамой и бабушкой и вышивала".

Искусству мадейрской вышивки более 100 лет. Оно получило мировую известность после Всемирной выставки в Лондоне в 1851 году. С тех пор это ремесло стало визитной карточкой региона.

На создание одного такого изделия уходят недели, а иногда месяцы, ведь вышивка традиционных орнаментов - дело очень трудоёмкое.

На этой традиционной фабрике Patricio & Gouveia в Фуншале за последние 90 лет были изготовлены сотни оригинальных вещей. Это семейное предприятие основал в 1925 году дедушка нынешнего владельца. Джоао Шуша с детства считал фабрику делом своей жизни.

Джоао Шуша, владелец и управляющий Patricio & Gouveia: "Честно сказать, я родился за этим зданием, это был дом моего отца и на каникулах я часто приезжал сюда, чтобы, так сказать, быть в курсе".

В этой мастерской всё делают вручную: от эскиза до самой вышивки, как в старые времена.

Джоао Шуша, владелец и управляющий Patricio & Gouveia: "Мастерицы приезжают в Фуншал, получают материалы, возвращаются домой, где они работают над вышивкой, а потом привозят сюда готовую продукцию".

Мадейрские вышивальщицы создают множество разных изделий от постельного белья до детской одежды с использованием как традиционных, так и современных мотивов.

На производство некоторых вещей уходит более трёх лет. Если вышивка соответствует стандартам качества, на неё ставят особый фирменный знак с голограммой.

Ана Луиза и Мария Ана представят свои работы на выставке Homo Faber, посвящённой европейским ремёслам, которая пройдёт в Венеции в сентябре.

И пусть их дочери не будут заниматься традиционной вышивкой, эти мастерицы гордятся своим ремеслом.

Ана Луиза Сантуш, вышивальщица: "Я делаю то, что мне нравится, я очень люблю вышивать, а ещё всегда интересно посмотреть на законченную работу".