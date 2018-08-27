Макрон: безопасность ЕС - дело самого ЕС

"Архитектура европейской системы безопасности и обороны требует пересмотра", - считает президент Франции Эммануэль Макрон. В понедельник на ежегодной встрече послов, посвящённой внешней политике Парижа, он назвал меры, предпринимаемые президентом США Дональдом Трампом, "изоляционистскими" и заявил, что намерен в ближайшие месяцы представить проект по укреплению европейской безопасности, основанной на солидарности всех членов ЕС.

"Европа больше не может полагаться на США в вопросе обеспечения своей безопасности. Сегодня мы должны взять на себя ответственность и гарантировать нашу собственную безопасность, а следовательно, и свой европейский суверенитет", - сказал Макрон, добавив, что для этого необходимо "начать новый диалог по проблеме безопасности" со всеми партнерами, в том чисел и с Россией.

Коснувшись вопроса "брексита", который он обсуждал и на встрече с британским премьером Терезой Мэй этим летом, хозяин Елисейского дворца заявил, что сохранение тесных отношений с Лондоном очень желательно, но не за счёт раскола Евросоюза. Он подчеркнул важность документа о Постоянном структурированном сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO), который в минувшем ноябре подписали 23 из 28 государств ЕС:

"Италия против Европы, не проявляющей солидарность в решении проблемы миграции, но она поддерживает европейское структурированное сотрудничество; Венгрия Виктора Орбана тоже не имеет ничено против структурированного сотрудничества и общей аграрной политики, но зато она против Европы, не разделяющей её взгляды в глобальных дискуссиях о христианстве".

Идею углубления интеграции европейских стран в военной сфере, вплоть до формирования общего оборонного бюджета и доктрины безопасности, Эммануэль Макрон продвигает с момента своего избрания президентом Франции в мае 2017 года.