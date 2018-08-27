Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Ирана против Соединённых Штатов. Исламская республика требует отмены новых американских санкций и отказа Вашингтона от угроз ввести подобные ограничения. В качестве юридического основания иранские представители ссылаются на договор о дружбе и экономических отношениях 1955 года.
«Неприкрытая экономическая агрессия»
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«Неприкрытая экономическая агрессия»
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Мохсен Мохеби, советник президента Ирана по юридическим вопросам:
«Эта политика — ничто иное как неприкрытая экономическая агрессия против моей страны. И термин „агрессия“ — не преувеличение. Соединённые Штаты заявляют, что главная задача этих мер — нанести максимальный ущерб Ирану».
Представители США, по мнению экспертов, будут настаивать на том, что Международный суд ООН попросту не обладает юрисдикцией для рассмотрения дела. Так, госсекретарь Майкл Помпео уже назвал иск Тегерана попыткой вмешаться в суверенное право Вашингтона вводить и восстанавливать те или иные ограничения.