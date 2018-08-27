Мигранты на родине Сапфо

Власти греческих островов Лесбос, Хиос и Самос вновь призвали центральное правительство страны выполнить своё обещание. Ранее Афины обязались к концу августа сократить число мигрантов и беженцев на островах до 10 тысяч; но август уже на исходе, а на островах по-прежнему остаются более 16 тысяч новоприбывших, что на 55% больше, чем в прошлом году. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в деревушке Мория на Лесбосе - родине древнегреческой поэтессы Сапфо: