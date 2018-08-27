Власти греческих островов Лесбос, Хиос и Самос вновь призвали центральное правительство страны выполнить своё обещание. Ранее Афины обязались к концу августа сократить число мигрантов и беженцев на островах до 10 тысяч; но август уже на исходе, а на островах по-прежнему остаются более 16 тысяч новоприбывших, что на 55% больше, чем в прошлом году. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в деревушке Мория на Лесбосе - родине древнегреческой поэтессы Сапфо:
Мигранты на родине Сапфо
Мигранты на родине Сапфо
"Вы только представьте себе, что в Мории с 2-хтысячным населением сейчас почти 5,5 тысяч человек, их просто невозможно всех разместить, и приходится разбивать палатки", - говорит Мариос Андриотис, представитель местных властей.
В целом на Лесбосе число людей уже превысило возможности размещения почти на 200%. Из-за недостатка жизненного пространства и ресурсов растёт напряжённость между различными этническими группами беженцев, усугубляя беспокойство местных жителей. Они стараются реже выходить на улицы и боятся оставлять своих детей играть во дворе без присмотра.
"Вспыхивают также конфликты между мигрантами и местными жителями, - рассказывает официантка ресторана в Мории. - Один из них произошёл три недели тому назад. Всё здесь сейчас так изменилось..."
Остров Лесбос был одним из излюбленных туристами направлений из-за своих чистых пляжей, лечебных источников, архитектурных, исторических и природных достопримечательностей - так, здешнему знаменитому окаменевшему лесу более 20 млн лет.