Стрельба во Флориде

По уточненным данным, два человека погибли и 11 были ранены в воскресенье в результате стрельбы на территории торгово-развлекательного комплекса Jacksonville Landing в американском Джексонвилле в штате Флорида. По словам представителей полиции, на месте происшествия были обнаружены три тела, включая подозреваемого, который покончил с собой.