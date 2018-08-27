По уточненным данным, два человека погибли и 11 были ранены в воскресенье в результате стрельбы на территории торгово-развлекательного комплекса Jacksonville Landing в американском Джексонвилле в штате Флорида. По словам представителей полиции, на месте происшествия были обнаружены три тела, включая подозреваемого, который покончил с собой.
Стрельба во Флориде
Стрельба во Флориде
Как сообщается, молодой человек открыл стрельбу по окружающим после того, как проиграл в турнире по видеоигре Madden NFL - симуляторе американского футбола.
Полиция установила личность стрелявшего - по словам шерифа Джексонвилла Майка Уильямса, им оказался белый мужчина из города Балтимор, при себе он имел по меньшей мере один пистолет.
Майк Уильямс, шериф: "Мы полагаем, что подозреваемый - это 24-летний Дэвид Катц из Балтимора. На этом этапе расследования в Балтиморе нам помогает ФБР".
Когда началась стрельба, люди в панике стали прятаться и звонить в службу спасения. Полиция использовала социальные сети, призывая всех сохранять спокойствие. По словам представителя ФБР, наряды полиции были направлены на место инцидента уже "через две минуты" после поступивших сигналов.
Это не первое массовое убийство за последние годы во Флориде. Так, в 2016 году в результате стрельбы в ночном клубе в Орландо погибли 49 человек, 53 получили ранения.