Вдвое больше музыки: организаторы завершившегося в Карелии фестиваля Ruskeala Symphony разбили программу на два дня, так много сюрпризов ожидало гостей.
Фестиваль Ruskeala: классика в каньоне
Фестиваль Ruskeala: классика в каньоне
Например, шедевры эпохи барокко и классицизма в исполнении трио музыкантов Карельского симфонического оркестра звучали прямо с глади озера Большого мраморного каньона. Музыканты признались, что играть на плоту было необычно - иное звучание инструментов! При этом акустика каньона их порадовала.
Акустика оказалась прекрасной и в Итальянском карьере парка: там артисты симфонического оркестра исполнили в числе прочего знаменитые рок-хиты прошлого, для чего дирижер Алексей Ньяга отказался от привычного фрака.
Второй день фестиваля порадовал зрителей обширной программой: "Музыкальный калейдоскоп", блестяще сыгранный ансамблем "Карелия Брасс", "Песни шелковых свитков" в исполнении китайских артистов, симфоническая фантазия из мелодий популярных компьютерных игр.
Фестиваль Ruskeala Symphony появился в прошлом году и сразу вошел о в топ-15 региональных событий страны. В этом сезоне он приобрел статус международного. Его посетили около 6 тысяч человек - вдвое больше, чем в 2017.