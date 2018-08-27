Музыка воды и скал

Вдвое больше музыки: организаторы завершившегося в Карелии фестиваля Ruskeala Symphony разбили программу на два дня, так много сюрпризов ожидало гостей.

Например, уникальный проект "Музыка на воде". Шедевры эпохи барокко и классицизма в исполнении трио музыкантов Карельского симфонического оркестра звучали прямо с глади озера Большого мраморного каньона.

Юлия Харламова, музыкант: "Это не сложно, это просто акустически иначе, по-другому слышится со стороны музыка, инструмент звучит по-другому. Глуше немного. Нужно привыкать просто".

Леонид Янишин, музыкант: " Ну, немножко непривычно. Влажность, ветер, сырость. Но акустика была хорошей".

Акустика оказалась прекрасной и вечером в Итальянском карьере парка Ruskeala: там артисты симфонического оркестра исполнили в числе прочего знаменитые рок-хиты прошлого, для чего дирижер Алексей Ньяга отказался от привычного фрака.

Второй день фестиваля начался с проливного дождя, который, однако, не испугал зрителей, пришедших послушать "Музыкальный калейдоскоп", блестяще сыгранный ансамблем "Карелия Брасс", "Песни шелковых свитков" в исполнении китайских артистов, симфоническую фантазию из мелодий популярных компьютерных игр...

Фестиваль в горном парке Ruskeala появился в прошлом году и сразу вошел в топ-15 региональных событий страны. В этом сезоне он приобрел статус международного. Его посетили около 6 тысяч человек - вдвoе больше, чем в 2017.