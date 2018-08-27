540 литров коктейля "Куба либре" приготовили в столице Острова Свободы – Гаване. На его изготовление барменам, многие из которых побеждали на крупных международных конкурсах, потребовались 108 бутылок рома трехлетней выдержки и 200 литров "Кока-Колы", а еще лед и сок лимона. Ушло на это около часа. Смешивали "Свободную Кубу" (именно так с испанского переводится название коктейля) в стакане высотой в два метра, который был сделан специально для "рекордного" напитка. В дегустации коктейля приняли участие сотни людей.
Рекордная "Куба либре" на Острове Свободы
Рекордная "Куба либре" на Острове Свободы
Бармены подходили к бокалу и выливали в него по несколько бутылок колы и рома. Не забыли организаторы и еще один важный "ингредиент" – зажигательные ритмы кубинской музыки.
Теперь видео, снятое в Гаване, отправят экспертам из "Книги рекордов Гиннеса", которые решат, достоин ли этот коктейль особого признания.
"Для нас большая честь приготовить "Куба либре" - один из самых популярных коктейлей в мире наравне с мохито, дайкири и "Адамом и Евой", - говорит вице-президент кубанской ассоциации производителей алкоголя Серхио Серрано.
История коктейля "Куба либре" восходит к Испано-американской войне 1898 года. Американские солдаты, помогавшие кубинцам сражаться за независимость от Испании, привезли с собой на остров "Кока-Колу", которую начали смешивать с местным ромом. Название этот коктейль получил благодаря тосту Por Cuba libre! ("За свободную Кубу").