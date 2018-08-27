Рекордная "Куба либре" на Острове Свободы

540 литров коктейля "Куба либре" приготовили в столице Острова Свободы – Гаване. На его изготовление барменам, многие из которых побеждали на крупных международных конкурсах, потребовались 108 бутылок рома трехлетней выдержки и 200 литров "Кока-Колы", а еще лед и сок лимона. Ушло на это около часа. Смешивали "Свободную Кубу" (именно так с испанского переводится название коктейля) в стакане высотой в два метра, который был сделан специально для "рекордного" напитка. В дегустации коктейля приняли участие сотни людей.