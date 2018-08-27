КНР: конец контролю над рождаемостью?

Многодетные семьи скоро вновь могут появиться в Китае: правительство разработало законопроект об отмене всех ограничений по числу детей, которых может иметь одна семья. Так в Поднебесной надеются решить проблему стремительного старения населения.

Политика "одна семья - один ребёнок" была введена в Китае в 1979 году, когда страна переживала демографический взрыв и проблемы с продовольствием. Лишь в 2016 году китайцам разрешили иметь двоих детей, но этим воспользовались далеко не все - в репродуктивный возраст вступило поколение, для которого многодетность уже не является важной жизненной установкой.

Демографы говорят, что если ситуация не изменится, то к 2030 году около 25% населения страны составят люди 60 лет и старше (в 2010 году их было всего 13%). Работающее население не сможет обеспечить выплату пенсий ушедшим на заслуженный отдых.

Перед Китаем теперь встала уже задача не ограничения, а стимулирования рождаемости. Новые почтовые марки, посвященные грядущему году свиньи - с весёлой многодетной "свиносемьёй", уже дают на это установку.

Законопроект об отказе от контроля за рождаемостью Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей - высший законодательный орган страны - рассмотрит на этой неделе. Власти приступают также к постепенному повышению пенсионного возраста при параллельном сокращении трудовой недели.