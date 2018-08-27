Любители приключений и острых ощущений из Бразилии, Перу, Чили, Аргентины и Боливии приняли участие в соревнованиях по полетам на парапланах, организованных в горах неподалеку от боливийского города Ирупана в провинции Лос-Юнгас.
Над Андами на параплане
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Над Андами на параплане
Более 50 участников смогли в этот день полюбоваться невероятными видами, паря на сверхлегких летательных аппаратах над Андами. Высокогорье, с его разреженным воздухом и сильными ветрами, ускоряет полет.
В программу соревнований были включены полеты в костюмах. В этой категории многие проявили фантазию и изобретательность и удивили собравшихся зрителей веселыми, а порой и экзотическими нарядами.