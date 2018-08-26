Зимбабве: присяга Мнангагвы

Лидер правящей партии Зимбабве Эммерсон Мнангагва официально вступил в должность президента. Церемония присяги состоялась на стадионе в столице страны Хараре. Ранее конституционный суд признал законным избрание Мнангагвы главой государства, отклонив иск оппозиционного "Движения за демократические перемены" о признании недействительными итогов выборов прошедших 30 июля.

После объявления результатов, оппозиция заявила о фальсификациях при подсчете бюллетеней. На этом фоне в Хараре произошли столкновения между силами безопасности и сторонниками оппозиции. Погибли 6 человек.

"Изолированные инциденты с проявлением насилия - неприемлемы и недопустимы, - заявил президент, - Чтобы окончательно разобраться с этим вопросм, вскоре я назову имена тех, кто войдет в комиссию по расследованию. По завершению работы комиссия обнародует выводы. И еще раз я хочу выразить глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим своих близких".

По данным избиркома в первом туре Эммерсон Мнангагва обошел своего конкурента оппозиционера Нельсона Чамису с преимуществом в семь процентов голосов. Это были первые выборы в Зимбабве с момента провозглашения независимости, участие в которых не принимал лидер освободительной борьбы Роберт Мугабе, правивший страной 37 лет.