Турецкая полиция силой разогнала пикет так называемых "субботних матерей", который проводится каждую неделю с 1995 г. на площади Галатасарай в Стамбуле. Участницы этой акции выходят каждую субботу на площадь с портретами своих детей, пропавших в эпоху военной диктатуры 1980-х гг. и в 1990-е гг. в в курдских районах страны.
Разгон пикета "субботних матерей"
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Разгон пикета "субботних матерей"
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Очередной пикет был запрещён властями, так как, по данным полиции, призывы присоединиться к нему были опубликованы лицами, связанными с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана. Против женщин был применён слезоточивый газ. Около 50 человек были задержаны.
По данным турецких правозащитников, в первой половине 1990-х гг. были задержаны и исчезли без следа около 800 человек, заподозренных в симпатиях к РПК.