Разгон пикета "субботних матерей"

Турецкая полиция силой разогнала пикет так называемых "субботних матерей", который проводится каждую неделю с 1995 г. на площади Галатасарай в Стамбуле. Участницы этой акции выходят каждую субботу на площадь с портретами своих детей, пропавших в эпоху военной диктатуры 1980-х гг. и в 1990-е гг. в в курдских районах страны.