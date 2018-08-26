Средневековая Сербия принимает гостей

Сербия сегодня переносится на много веков назад, как на машине времени. Здесь рядом с монастырём Манасия проходит фестиваль, посвящённый старинным традициям. Гости праздника могут погрузиться в атмосферу Средневековья, увидеть сражения на мечах, послушать старинные песни и отведать блюда, вкус которых сохранил запах костра и истории. Многие костюмы и доспехи рыцарей энтузиасты восстановили по старинным описаниям и изображениям. В Сербию со всех уголков Европы съехались поклонники Средневековья. Фестиваль проходит в третий раз, и в этом году сюда прибыли десятки тысяч туристов, в основном, из европейских стран. Многие уехали домой с сувенирами и даже костюмами, которые приобрели на почти настоящей средневековой ярмарке.