От "Калинки" и "Катюши" до "Mamma Mia" и композиций из сериала "Игра престолов". В Москве на военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" выступили оркестры из 15 стран - от Мексики до Мьянмы.
"Спасская башня" поёт и танцует
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"Спасская башня" поёт и танцует
Главной темой фестиваля стал офицерский бал, но кроме вальса зрители насладились также фламенко и ирландскими танцами.
Красная площадь по традиции стала главной площадкой, но выступления также проходят в городских парках и даже на вокзалах Москвы.
Впервые фестиваль "Спасская башня" прошёл осенью 2007 года. В этом году он продлится до 2 сентября.