На том же месте в тот же день.
Вспоминая "Демонстрацию семерых"
Вспоминая "Демонстрацию семерых"
25 августа на Красной площади как и 50 лет назад прошла акция в память о «демонстрации семерых» 1968 года. Тогда диссиденты вышли на Лобное место, выступая против ввода советских войск в Чехословакию. Они развернули плакаты «За нашу и вашу свободу» и «Позор оккупантам!»
Среди демонстрантов тогда был и Павел Литвинов, который спустя 50 лет приехал на Красную площадь, чтобы "вспомнить о своем выходе".
"Было ощущение невероятного страдания. Сжималось сердце, что от моего имени моя большая страна атаковала маленького соседа за то, что он хотел жить по-своему", - вспоминает события тех дней Павел Литвинов.
Позже полицейские задержали и вскоре отпустили трех участников акции. Среди них политик Леонид Гозман и правозащитник Сергей Шаров-Делоне, племянник вышедшего на площадь в 1968 году Вадима Делоне. Им вменяется нарушение порядка проведения массовых мероприятий.
В ночь на 21 августа 1968 года в Чехословакию были введены войска пяти стран Варшавского Договора (СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР и Польши). Операция, получившая кодовое название "Дунай", преследовала цель прекратить происходивший в республике процесс реформ, инициированных первым секретарем ЦК КП Чехословакии Александром Дубчеком – "Пражскую весну".