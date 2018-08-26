Беспрецедентное раскаяние Папы Римского

"Папа Франциск завершил свой двухдневный визит в Ирландию, где он отслужил заключительную мессу в рамках всемирной встречи католических семей в Дублине. До службы понтифик несколько раз попросил прощение на его родном языке - испанском... Пожалуй, так ещё никто не осуждал скандал", - передаёт корреспондент Euronews Клаудио Лаванга из Дублина.

"Мы просим прощение за злоупотребления в Ирландии, злоупотребления властью, совестью, за сексуальные надругательства, совершённые церковными деятелями. Мы отдельно просим прощение за те издевательства, которые совершались руководством различных церковных учреждений, как в лице женщин, так и в лице мужчин. Мы просим прощение за случаи эксплуатации, когда молодых людей принуждали к труду. Простите нас", - сказал понтифик.

Это был первый визит папы римского в Ирландию за последние 39 лет. Встреча католических семей, которая с середины 90-х проходит каждые три года, в этом году состоялась в Дублине, где от главы римской католической церкви прежде всего ждали извинений за насилие, причиненное священниками-педофилами.