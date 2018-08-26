Задержание Навального и "сломанный мизинец"

Из ОВД в травмпункт. Задержанного в субботу Алексея Навального доставили в больницу с подозрением на перелом мизинца. Об этом сообщила пресс-секретарь политика.

После осмотра врачей, его вернули обратно в ОВД "Дорогомилово". В штабе политика задержание связывают с запланированной на сентябрь акцией против повышения пенсионного возраста.

Александр Помазуев, юрист Фонда борьбы с коррупцией

"Несмотря на требования закона о полиции, (полицейские) не назвали причину задержания, отобрали сразу телефон, хотя он (Навальный) имеет право им пользоваться до решения суда. Привезли сюда, не пускают защитника, мотивируя это якобы объявленным здесь антитеррористическим планом "Крепость", нарушая тем самым право на защиту перманентно"

За что?

Официальные причины задержания Алексея Навального не известны.

Сам политик впервые вышел на связь в воскресенье, написав в своём блоге, что основанием для задержания стала акция, которая прошла 28 января в рамках "Забастовки избирателей". По информации политика, суд состоится уже в понедельник.

Митинг не разрешили

Также стало известно, что власти Москвы отклонили заявку блогера Алексея Навального о проведении в городе митинга 9 сентября. Об этом заявил глава Департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников. Для отказа послужило несколько причин, среди которых уже запланированные празднования Дня города, а также запрет агитации в день выборов и за день до них.