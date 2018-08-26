В результате массовой стрельбы в развлекательном центре в городе Джексонвилл, на севере штата Флорида погибли по меньшей мере 4 человека, 11 ранены.
Стрельба в развлекательном центре во Флориде. Четверо убиты, более десяти ранены
Стрельба в развлекательном центре во Флориде. Четверо убиты, более десяти ранены
Стрельбу в воскресенье открыл неизвестный во время онлайн-турнира по компьютерной игре Madden NFL 19 в популярном в городе торговом комплексе "Джексонвилл Лендинг".
Как сообщает офис местного шерифа стрелявший мертв. Поиски его возможных сообщников продолжаются.
Момент нападения попал в трансляцию игры, которая проходила на сайте Twitch. На записи слышны несколько выстрелов и крики.
По данным местных СМИ, стрелявший участвовал в турнире и проиграл, после этого достал оружие и открыл огонь, а затем покончил с собой.
Ранее полиция сообщила о "массовой стрельбе" в торговом центре и посоветовала держаться от него подальше.