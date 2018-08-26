В результате стрельбы в развлекательном центре в городе Джексонвилл, на севере Флориды погибли по меньшей мере 4 человека, 11 получили ранения и были госпитализированы. Как сообщает офис местного шерифа, один подозреваемый мёртв, полиция работает на месте происшествия.
Стрельба во Флориде: есть погибшие
Стрельба во Флориде: есть погибшие
Стрельба произошла в воскресенье во время онлайн-турнира по компьютерной игре Madden 19 - симулятору американского футбола. Соревнование проходило в популярном торговом центре "Джексонвилл Лендинг". Момент нападения попал в трансляцию игры, которая проходила на сайте Twitch. На записи слышны несколько выстрелов и крики.
По данным местных СМИ, стрелявший участвовал в турнире и проиграл, после этого достал оружие и открыл огонь, а затем покончил с собой.
Торговый центр "Джексонвилл Лендинг" находится в центре города на берегу рeки Сент-Джонс.
Это не первый случай стрельбы во Флориде за последние годы. В частности, в 2016 году в ночном клубе в Орландо были убиты 50 человек, в этом году в школе Марджори Стоунмен Дуглас погибли 17 человек.