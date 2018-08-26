Урожай фисташек в Греции в этом году рекордно снизился. Всему виной проливные дожди, из-за которых деревья были подвержены болезням и вредоносным насекомым.
Фисташковый кризис
Фисташковый кризис
Один из главных поставщиков фисташек на мировой рынок - Греция - в этом году не досчитается трети своего привычного урожая.
Николас Бибис занимается разведением фисташек уже 40 лет:
"Ущерб нанесли вредные бактерии в почве. Повреждено все - от корней до верхушек деревьев. Вот эти следы говорят о том, что болезнь движется снизу вверх"
Мегара на западе Аттики - одна из трех местностей Греции, производящей фисташки. Из-за продолжительной мягкой зимы, проливных дождей с апреля по июнь, а в последствии аномальной жары урожай зеленых плодов собрали уже к середине августа - на месяц раньше обычного срока.
И даже часть того, что собрали, не годится на продажу. Плоды высохли, а некоторые даже почернели.