В окружении миллиардера Романа Абрамовича опровергли информацию СМИ о планах бизнесмена продать футбольный клуб "Челси". Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Абрамовичу.
Абрамович продаёт "Челси"?
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Абрамович продаёт "Челси"?
Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что руководство клуба поручило инвестиционному банку оценить возможность сделки по продаже.
По информации издания, Абрамович не хочет инвестировать крупные суммы в Великобритании, где ему в мае не продлили рабочую визу. Также в июне сообщалось, что богатейший предприниматель соединенного королевства обратился к российскому олигарху с предложением купить клуб за более чем 2,5 млрд долларов, но СМИ сообщают, что Абрамович предложение отверг.
В конце мая Роман Абрамович получил израильское гражданство.