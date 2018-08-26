Столетие Леонарда Бернстайна

"Если бы ворам, как велит Коран, отрубали правую руку, на свете остались бы почти исключительно однорукие композиторы" - так когда-то саркастично высказался о своих коллегах американский композитор и дирижер Леонард Бернстайн, которому 25 августа исполнилось бы 100 лет.

Известный всему миру как автор мюзикла «Вестсайдская история», один из крупнейших дирижеров XX в., пианист и педагог Леонард Бернстайн родился в США в семье еврейских эмигрантов с Украины.

Стать музыкантом Бернстайну было предначертано судьбой, и он упорно шел по избранному пути, невзирая на препятствия. Когда мальчику было 11 лет, он начал брать уроки музыки и уже через месяц решил, что будет музыкантом. Но отец, считавший музыку пустой забавой, не стал оплачивать уроки, и мальчик стал сам зарабатывать деньги на учение.

Счастливый случай ускорил начало блистательной дирижерской карьеры Бернстайна. Всемирно известный Бруно Вальтер, который должен был выступать с Нью-Йоркским оркестром, внезапно заболел. Всю ночь проведя за изучением сложнейших партитур, вынужденный заменить его Бернстайн, на другой день, без единой репетиции, появился перед публикой. Это был триумф молодого дирижера и сенсация в музыкальном мире.

Леонард Бернстайн дирижировал многими ведущими оркестрами мира, в течение 10 лет он был главный дирижёром Нью-Йоркской филармонии.

В 1990 году он был вынужден оставить дирижирование по состоянию здоровья. Это был непростой шаг для человека, привыкшего постоянно быть на виду. Через пять дней после объявления об уходе Бернстайн скончался. Дети Бернстайна положили в гроб отца его дирижерскую палочку и партитуру любимой Пятой симфонии Малера.