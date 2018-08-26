"Встать на защиту истины"

Визит папы римского в Ирландию сопровождался протестами. Один из них под названием "Встань на защиту истины" прошел в Дублине. Демонстранты возмущались тем, как неэффективно католическая церковь борется с педофилией. Многие держали в руках плакаты с надписью :"Правда, справедливость, любовь". Ранее понтифик принес извинения жертвам сексуального насилия за грехи церкви. А вот, что говорят манифестанты:

"Эти извинения от папы... Все это ничего не значит. Думаю, в свете того, что сегодня происходит, понтифик знал довольно много о кардиналах, причастных насилию."

"Я считаю, что одними извинениями не обойтись. Нужно взять ответственность за все это. Эти люди должны ответить на целый ряд вопросов, ответить за свои действия, за все то, что происходило".

В шествии в Туаме приняли участие те, кто выжил в так называемых домах матери и ребенка, организованных в Ирландии католическими монахинями. В эти учреждения отправляли искупать грехи матерей-одиночек. И с женщинами и с детьми в подобных заведениях обращались крайне жестоко. В самом Туаме на территории местного приюта несколько лет назад было найдено захоронение сотен младенцев и несовершеннолетних детей.