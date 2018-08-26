Папа поговорил с жертвами злоупотреблений

Папа Римский Франциск встретился с жертвами злоупотреблений со стороны католического духовенства. В том числе с Полом Редмондом, воспитанником печально известного приюта матери и ребенка в Туаме.
"Мы добиваемся безоговорочных и искренних извинений. Несомненно, сегодня мы услышали такое извинение от папы. Но превратиться ли оно в одно большое официальное извинение от всей церкви – другой вопрос. Для нас самое главное это переход от слов к делу".
Чудовищные условия содержания детей в приюте привели к их массовой гибели в период в 1925-1961 гг. Говоря о виновниках этой трагедии и других преступлений папа Франциск не скрывал своего отвращения.
“Нас шокировало то, что, когда он говорил с пострадавшими о фактах укрывательства и коррупции в самом Риме, он буквально назвал виновных «калом». Его собственный переводчик был, кажется, шокирован и попросил папу уточнить. И папа буквально жестами показал и повторил, что они – кал, нечистоты в туалете".
В разговоре была затронута и тема многолетней практики усыновления, без согласия матерей, детей, родившихся вне брака и воспитывавшихся в католических приютах.
"Я уверен, что завтра он скажет на эту тему следующее: передайте ирландским матерям, чьи дети были отданы в чужие руки, что в поиске своих детей нет никакого греха. Даже это немногое, даже такой небольшой жест будет очень много значить для огромного числа людей. Поэтому в моем сердце зародилось чуть больше надежды".