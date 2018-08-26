Папа поговорил с жертвами злоупотреблений

Папа Римский Франциск встретился с жертвами злоупотреблений со стороны католического духовенства. В том числе с Полом Редмондом, воспитанником печально известного приюта матери и ребенка в Туаме.

"Мы добиваемся безоговорочных и искренних извинений. Несомненно, сегодня мы услышали такое извинение от папы. Но превратиться ли оно в одно большое официальное извинение от всей церкви – другой вопрос. Для нас самое главное это переход от слов к делу".

Чудовищные условия содержания детей в приюте привели к их массовой гибели в период в 1925-1961 гг. Говоря о виновниках этой трагедии и других преступлений папа Франциск не скрывал своего отвращения.