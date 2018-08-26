Глава римско-католической церкви, совершающий апостольский визит в Ирландию, в воскресенье отправился в графство Мейо, чтобы посетить национальную святыню - храм в деревне Нок. Он возведен на месте, где по преданию в 1879 году людям явилась Дева Мария, святой Иосиф, Иоанн Богослов и Иисус Христос в образе Агнца Божьего.
Ирландия: понтифик посещает деревню Нок
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Ирландия: понтифик посещает деревню Нок
Это первый визит папы римского в Ирландию за последние 39 лет, совпавший по времени со Всемирной встречей семей - католическим мероприятием, которое проводится раз в три года.
В субботу на встрече с представителями официальных кругов Ирландии, понтифик затронул тему сексуального насилия со стороны священников в отношении несовершеннолетних и заявил, что педофилия в римской церкви будет искоренена любой ценой.
После поездки в Нок, Франциск отправится в Дублин, где завершит Всемирную встречу семей полуденной воскресной мессой в присутствии 500 тысяч прихожан в Феникс-парке.