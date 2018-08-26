Ирландия: понтифик посещает деревню Нок

Глава римско-католической церкви, совершающий апостольский визит в Ирландию, в воскресенье отправился в графство Мейо, чтобы посетить национальную святыню - храм в деревне Нок. Он возведен на месте, где по преданию в 1879 году людям явилась Дева Мария, святой Иосиф, Иоанн Богослов и Иисус Христос в образе Агнца Божьего.