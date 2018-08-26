Прыгнуть в воду красиво
Британец Гари Хант стал чемпионом Red Bull Cliff Diving, международного соревнования по акробатическим прыжкам в воду. Три сальто и четыре поворота подняли Ханта на второе место в общем зачёте в сезоне.
Победитель мировой серии Стивен Лоубе в Копенгагене занял второе место, набрав 431,80 очков и уступив Ханту почти 20 пунктов. Хайдайвер из Мексики Джонатан Паредес стал третьим, у него 419,75 очков.
Серия Red Bull Cliff Diving продолжится 8 сентября в Боснии, а финал пройдёт 23 сентября в Италии.