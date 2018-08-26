Джон Маккейн, сенатор-республиканец от штата Аризона и бывший кандидат в президенты США, скончался в возрасте 81 года. Причиной смерти стала опухоль мозга, которая была у него диагностирована в июле прошлого года. В пятницу стало известно, что он отказался от дальнейшего лечения из-за невозможности остановить развитие болезни.
Скончался сенатор Джон Маккейн
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Скончался сенатор Джон Маккейн
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Имя Джона Маккейна стало широко известно в 1967 г., когда его самолет, участвовавший в бомбардировке Ханоя, был сбит и он оказался в северовьетнамском плену. Маккейн был освобождён в 1973 г. и встречен на родине как герой.
В 1982 г. он был избран в Палату представителей США, а в 1986 г. стал сенатором. Джон Маккейн был одним из самых известных "ястребов", отличавшимся непримиримой позицией по отношению к России.
Свои соболезнования в связи с кончиной сенатора выразил президент США Дональд Трамп.
До погребения гроб c телом покойного будет установлен в здании законодательной ассамблеи Аризоны. Похоронен Джон Маккейн будет в городе Аннаполис, штат Мэриленд.