Скончался сенатор Джон Маккейн

Джон Маккейн, сенатор-республиканец от штата Аризона и бывший кандидат в президенты США, скончался в возрасте 81 года. Причиной смерти стала опухоль мозга, которая была у него диагностирована в июле прошлого года. В пятницу стало известно, что он отказался от дальнейшего лечения из-за невозможности остановить развитие болезни.