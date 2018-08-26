Власти Болгарии, в связи со страшным ДТП, произошедшем на западе страны, объявили понедельник днем национального траура.
ДТП в Болгарии: автобус с туристами упал с обрыва
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ДТП в Болгарии: автобус с туристами упал с обрыва
Жертвами трагедии, разыгравшейся недалеко от города Своге, стали 16 человек. Более двадцати получили травмы разной степени тяжести. В сильный дождь в условиях плохой видимости автобус, перевозивший туристов, столкнулся с несколькими легковыми автомобилями, пробил дорожное ограждение и упал с обрыва высотой около 20-ти метров. Российских граждан среди пассажиров как сообщается не было.
Причины ДТП выясняются.